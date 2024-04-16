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Çorum'da yakalama kararı bulunan 14 kişi polis tarafından yakalandı

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Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

1-15 Nisan tarihlerinde yapılan çalışmada kasten öldürme, yağma ve cinsel suçlardan haklarında arama kararı bulunan 14 kişi yakalandı.

Ayrıca hakkında kayıp ihbarı bulunan 9 kişiden 8'i de bulunarak ailesine teslim edildi. Kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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