Çorum'da yakalama kararı bulunan 14 kişi polis tarafından yakalandı
Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
1-15 Nisan tarihlerinde yapılan çalışmada kasten öldürme, yağma ve cinsel suçlardan haklarında arama kararı bulunan 14 kişi yakalandı.
Ayrıca hakkında kayıp ihbarı bulunan 9 kişiden 8'i de bulunarak ailesine teslim edildi. Kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.