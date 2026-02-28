Haberler

Çorum'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı bir aramada, bir araçta 10,9 gram uyuşturucu madde bulundu. Araçtaki iki kişi gözaltına alındı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Günhan Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta yaptığı aramada, 10,9 gram uyuşturucu madde buldu.

Araçta bulunan şüpheliler A.G. ve Z.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yapılan GBT sorgusunda, A.G'nin uyuşturucu madde kullanma suçundan hakkında arama kaydı bulunduğu belirlendi.

İki şüpheli, işlemler için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun





