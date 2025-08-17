Çorum'da Uyuşturucu Hap Bulunan İki Kişi Gözaltına Alındı

Alaca ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken A.T. ve B.B.'yi gözaltına aldı. Üzerlerinde yapılan aramada 12 uyuşturucu hap bulundu.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
