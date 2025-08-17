Çorum'da Uyuşturucu Hap Bulunan İki Kişi Gözaltına Alındı
Alaca ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken A.T. ve B.B.'yi gözaltına aldı. Üzerlerinde yapılan aramada 12 uyuşturucu hap bulundu.
Çorum'un Alaca ilçesinde üzerinde uyuşturucu hap bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Alaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yürüttükleri sırada hareketlerinden şüphelendiği A.T. ve B.B'yi duydurdu.
Şüphelilerde yapılan üst aramasında 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemler için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel