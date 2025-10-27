Çorum'da Uçurtma Şenliğinde Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Yaralandı
Çorum Barajı Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde, 4 yaşındaki D.Ş. elektrik kablosuna temas ederek akıma kapıldı ve yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve çocuk hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Çorum'da düzenlenen uçurtma şenliğinde elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Çorum Barajı Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde elektrik kablosuna temas eden D.Ş. (4), akıma kapılarak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
D.Ş'nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel