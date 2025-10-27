Haberler

Çorum'da Uçurtma Şenliğinde Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Yaralandı

Güncelleme:
Çorum Barajı Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde, 4 yaşındaki D.Ş. elektrik kablosuna temas ederek akıma kapıldı ve yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve çocuk hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

D.Ş'nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
