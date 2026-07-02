Çorum'da "Türkülerle Anadolu" konseri düzenlendi
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu, Anadolu'nun farklı yörelerinden türküleri seslendirdi. Konsere Belediye Başkan Yardımcısı ve İl Milli Eğitim Müdürü de katıldı.
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Türkülerle Anadolu" konseri gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koro şefi Kazım Mercan yönetimindeki koro, Anadolu'nun farklı yörelerinden seçilen türküleri seslendirdi.
Türkülerin, milletin ortak hafızasını ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktaran önemli unsurlar olduğuna işaret edilen açıklamada, Anadolu'nun ezgilerini yaşatma çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.
Konsere Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile davetliler katıldı.