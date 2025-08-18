Çorum'da Traktörle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Çorum'da aynı aileden 5 kişi, traktörle otomobilin çarpışması sonucu yaralandı. Kazada, bir bebek ve bir çocuk da bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çorum'da traktörle otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden biri bebek, biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Y.O. (39) idaresindeki 19 AFZ 138 plakalı otomobille H.A'nın (43) kullandığı 60 NP 187 plakalı traktör, Çorum-İskilip kara yolu Hacıbey köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Y.O. ile otomobildeki aynı aileden S.Ö. (26), Z.O. (26), A.O. (6) ve bebek D.O. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İkiye bölünen traktörünü kaza yerinde bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.