Çorum'da Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Çorum-İskilip Karayolu'nda meydana gelen kazada otomobil ile traktör çarpıştı, ikiye bölünen traktörde 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, traktör sürücüsü kayıplara karıştı.

ÇORUM'da otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü, kazada 5 kişi yaralandı.

Çorum- İskilip Karayolu Hacıbey Köyü mevkiinde dün akşam saatlerinde Y.O. (39) idaresindeki 19 AFZ 138 plakalı otomobil ile H.A.'nın (43) kullandığı 60 NP 187 plakalı traktör çarpıştı. Kazada ikiye bölünen traktörün sürücüsü Y.O. ve otomobil sürücüsü S.Ö. ile yanında bulunan Z.O., A.O. ve D.O. yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, yaralı halde kaçan traktör sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
