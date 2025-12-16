Haberler

Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Çorum-Ankara kara yolu Gafurlu köyü yakınlarında meydana gelen kazada, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü Enes Ç. ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Enes Ç. (22) idaresindeki 19 AFY 259 plakalı otomobil, Çorum- Ankara kara yolu Gafurlu köyü yakınlarında M.İ'nin kullandığı aynı istikamette seyreden 71 ACV 778 dorse plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada tırın dorsesinin altına giren araçta sıkışan sürücü, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Enes Ç'nin cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
