Çorum'da tır ile çarpışan cipteki 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, tır ile cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde tır ile cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ragıp A. (57) idaresindeki 38 ANA 544 kupa plakalı silobas dorse takılı tır, Kırıkkale-Tokat kara yolu Alaca ilçesine bağlı Ünalan köyü mevkisinde karşı yönden gelen Veli D'nin kullandığı 34 VD 060 plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada çarpmanın etkisiyle savrularak tarlaya devrilen cipin sürücüsü ile araçta bulunan Dursun C. (56), Murat D. (53) ve Kasım D. (43) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
