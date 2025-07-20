Çorum'da Tavuk Kümesine Giren Vaşak Yakalandı

Çorum'da Tavuk Kümesine Giren Vaşak Yakalandı
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İskilip ilçesinde bir tavuk kümesine giren vaşak, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak bakımevine götürüldü. Tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınacak.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, tavuk kümesine giren vaşak itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Bakımevine götürülen vaşak, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Olay, saat 14.00 sıralarında Hacıpiri Mahallesi Çorumluoğlu Sokak'ta meydana geldi. İlçe merkezine inen vaşak, bir tavuk kümesine girerek kümeste bulunan tavukları öldürdü. Vaşak'ı gören mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine İskilip itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yakalanan vaşak, kafese alınarak, Çorum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde tedavi altına alındı. Sağlık kontrollerinden sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek vaşak daha sonra doğaya salınacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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