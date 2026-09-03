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Çorum'da Takla Atan Araçta 6 Yaralı

Çorum'da Takla Atan Araçta 6 Yaralı
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Çorum'un Bayat ilçesindeki trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Çorum'un Bayat ilçesindeki trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Esra K. (26) idaresindeki 34 DD 7724 plakalı hafif ticari araç, Bayat-Ankara kara yolu Taşlıyokuş mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile Elif Y. (29), Y.E.K. (1), A.K. (2), E.Ç. (10) ve A.Z.Y. (2), Bayat Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla Bayat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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