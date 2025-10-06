Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktörden inen 24 yaşındaki Ömer Can A., yüzünü görmediği bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ömer Can A. (24), Tuğlu köyü yakınlarında traktörden indiği sırada yüzünü görmediği bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ömer Can A, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
