Çorum'da sanal medya paylaşımları nedeniyle 3 öğrenci çocuk şubede ifade verdi

Çorum'da, sanal medya üzerinden korku ve panik oluşturabilecek içerikler paylaşan 3 öğrenci, ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Öğrenciler, paylaşımları 'şaka' amacıyla yaptıklarını belirtti.

ÇORUM'da, sanal medya üzerinden eğitim ve öğretimi aksatmaya yönelik, kamuoyunda korku ve panik oluşturabilecek içerikler paylaştıkları tespit edilen 3 öğrenci Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayların ardından, Çorum'da da benzer olayların yaşanacağı yönünde sanal medyadan yapılan paylaşımlar üzerine çalışma başlattı. İncelemelerde, gerçeği yansıtmayan ve halk arasında endişe oluşturabilecek içerikler paylaşıldığı belirlendi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, söz konusu paylaşımları yaptığı tespit edilen ve öğrenci oldukları öğrenilen yaşları küçük 3 öğrenci, ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Öğrencilerin, emniyetteki ilk ifadelerinde paylaşımları 'şaka' amaçlı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
