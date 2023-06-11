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Başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı

Başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Çorum'da iki ayrı noktada 2 kişi başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayanlar hastaneye kaldırılırken, birinin 3 yaşında bir çocuk olduğu öğrenildi.

Çorum'un Ulukavak Mahallesi Eşrefhoca Caddesi'nde Sertan K. (26) başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Aynı gün 3 yaşındaki Aybars K. ise Akken TOKİ Konutları'nın bulunduğu bölgede sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralanan Sertan K. ile Aybars K. kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Çorum Güncel Haberler

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