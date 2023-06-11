Başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı

Çorum'da iki ayrı noktada 2 kişi başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayanlar hastaneye kaldırılırken, birinin 3 yaşında bir çocuk olduğu öğrenildi.