Haberler

Çorum'da devrilen çam ağacı araçlara zarar verdi

Çorum'da devrilen çam ağacı araçlara zarar verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da rüzgar nedeniyle devrilen çam ağacı, park halindeki otomobil ile hastane bahçesindeki ambulans ve hizmet aracına zarar verdi. Yol kapanırken, belediye ekipleri ağacı kaldırarak ulaşımı yeniden sağladı.

Çorum'da rüzgarın etkisiyle devrilen çam ağacı, park halindeki araçlara zarar verdi.

Gülabibey Mahallesi Millet 1. Sokak'ta, yıkımı tamamlanan Hasan Paşa Semt Polikliniği'nin bahçesinde bulunan çam ağacı, rüzgarın etkisiyle devrildi.

Ağacın devrilmesi sonucu park halindeki bir otomobil ile Göğüs Hastalıkları Hastanesi bahçesinde bulunan ambulans ve hizmet aracı zarar gördü.

Devrilen ağaç nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, belediye ekiplerinin çalışmasıyla ağacın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık

Netanyahu’dan Türkiye’ye küstah tehdit! O saldırı sözde mesajmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransız moda devinin ünlü ismi kazada yaşamını yitirdi

Sollama faciası iki ünlü ismi hayattan kopardı: Moda dünyası yasta
İzmit'te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor

Bu ilçede yağmur yerine gökten bambaşka bir şey yağıyor
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı

Kanlı baskın! Ekmek yedikleri yerde koca bir aileyi yok etti
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı

DEM Parti düğmeye bastı! Diyarbakır’da 4 eş başkana uzaklaştırma