Çorum'da rahim ağzı kanseri ve HPV aşıları konusunda farkındalık eğitimi düzenlendi

Çorum'da sağlık personeline yönelik rahim ağzı kanseri (serviks kanseri) ve HPV aşıları konusunda farkındalık eğitimi yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesince, Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, kadın hastalıkları ve doğum kliniğinden Dr. Öğretim Üyesi Seniye Burcu Torumtay Alıç, "Serviks Kanseri Predispozan Faktörler" başlıklı sunumunda, hastalığın oluşum mekanizmaları, risk faktörleri ve erken tanının önemini anlattı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinden Doç. Dr. Nilgün Demirli Çaylan ise "HPV Aşıları" konulu sunumunda aşının etkinliği, güvenilirliği, önerilen yaş grupları ve yakalama aşılamasına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Açıklamada, eğitimde özellikle ilk cinsel temas öncesinde yapılan HPV aşılamasının koruyuculuğunun yüksek olduğu, hem kız hem de erkek çocuklarda aşılama ile toplum bağışıklığının güçlendirilebileceği belirtilerek, birinci basamak sağlık hizmetlerinde farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılmasının gerekliliği vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca tarama programlarına düzenli katılımın ve KETEM hizmetlerinden yararlanmanın rahim ağzı kanserine bağlı hastalık ve ölüm oranlarını belirgin şekilde azalttığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan
