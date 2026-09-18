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Çorum'da Polis Moral, Eğitim ve Kongre Merkezi inşaatının yüzde 97'si tamamlandı

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Çorum'da Polis Moral, Eğitim ve Kongre Merkezi inşaatının yüzde 97'si tamamlandı
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AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, İçişleri Bakanlığınca Çorum'da yaptırılan Polis Moral, Eğitim ve Kongre Merkezinin inşaatının yüzde 97'sinin tamamlandığını bildirdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, İçişleri Bakanlığınca Çorum'da yaptırılan Polis Moral, Eğitim ve Kongre Merkezinin inşaatının yüzde 97'sinin tamamlandığını bildirdi.

Ahlatcı, Çorum-Samsun kara yolu Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü yanında yer alan merkezin inşaatında inceleme yaptı.

Ahlatcı, yaptığı yazılı açıklamada, 8 bin 88 metrekare kapalı alana sahip merkezin inşasının yüzde 97'sinin tamamlandığını belirtti.

Tesiste 46 oda, engelli odası, VIP oda, 9 süit oda, 650 metrekare açık teras, çok amaçlı toplantı salonları, VIP salon, kadın ve erkekler için ayrı hamam, restoran ve mutfak gibi birçok modern bölümün yer aldığını anlatan Ahlatcı, tesisin yalnızca Çorum'a değil, bölgeye hizmet vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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