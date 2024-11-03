Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Patlama: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da Patlama: 1 Ölü, 33 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, olay yerinde incelemelerde bulundu.

ÇORUM VALİSİ CANGAL: 1 ÖLÜ, 33 YARALIMIZ VAR

Çorum Valisi Ali Çalgan patlama sonrası Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Vali Çalgan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybeden hemşehrimize rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Saat 14.45 sularında 112'ye patlama ihbarı gelmiş, İlgili ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etmişler. Bu patlamadan 34 kişi etkilenmiştir. Ne yazık ki bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok şükür yaralılarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaralılarımızdan 11 vatandaşımızın tedavileri devam etmekte olup, 22 kişi ise taburcu edilmişlerdir. İlk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz olduğu tespiti ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Yine de her türlü araştırma ve incelemelerimiz devam etmektedir. Binalar tamamen boş durumda, tespitlerimiz sürüyor. Olay yeri inceleme ekiplerimiz çalışmalarını sündürüyor. Evi zarar gören vatandaşlarımızı misafirhanelerde misafir edeceğiz. Her türlü ihtiyaçlarına cevap vereceğiz" dedi.

Bu arada hayatını kaybeden kişinin Osman Keyinci (65) olduğu belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu

Doğaz gaz faciası resmen göz göre göre gelmiş

 Ankara'da 'Ebru Gündeş konseri' krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den

Ebru Gündeş'e ödendiği söylenen rakam öyle böyle değil

 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında

İşte 5 katlı binada meydana gelen patlama anı
Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı

Çanakkale Boğazı'ndan bu özelliği taşımayan gemiler geçemeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRABZONSPOR FENERBAHÇE canlı izle (HD)! Derbi CANLI izle (Trabzonspor Fenerbahçe)! Mourinho olta hareketi yaptı mı? (VİDEOSU) Trabzonspor Fenerbahçe maçında geçen sene ne olmuştu, ceza verildi mi? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? TS FB maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (TRABZONSPOR FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Kasım Trabzonspor Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Masterchef kim elendi? 3 Kasım Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.