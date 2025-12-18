Çorum'da park halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlendi
Çorum'un Akkent Mahallesi'nde park halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olay sonrası araçta hasar oluştu, polis ekipleri inceleme başlattı.
Çorum'da park halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.
Akkent Mahallesi 25. Sokak'ta Ü.G'ye ait 19 TV 645 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Açılan ateş nedeniyle araçta hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, otomobile mermi isabet ettiği tespit edildi ve sokakta boş mermi kovanı bulundu.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel