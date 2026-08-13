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Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı, Yolcu Kaçtı

Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı, Yolcu Kaçtı
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Çorum'un Alaca ilçesinde E.V. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarptı. Kazada otomobildeki yolcu olay yerinden kaçarken, sürücünün 0.62 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 50 bin TL idari para cezası kesildi ve ehliyetine 2 yıl el konuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki iki araca çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan yolcu olay yerinden kaçarken, sürücünün 0.62 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Alaca ilçesi Ömer Paşa Camii önünde meydana geldi. Saat Kulesi'nden Ankara Caddesi istikametine seyir halinde olan E.V. yönetimindeki 14 BH 841 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 06 AKP 79 ve 06 EIU 372 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Kazanın ardından otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi araçtan inerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sürücü E.V.'nin yapılan testte 0.62 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazada park halindeki araçlarda maddi hasar meydana gelirken, sürücüye alkollü araç kullanmaktan 50 bin TL idari para cezası ve ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla ilerleyerek park halindeki araçlara çarptığı, çarpmanın etkisiyle araçta bulunan yolcunun otomobilden inerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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