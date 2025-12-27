Haberler

Çorum'da otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 yaralı

Çorum'da otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 yaralı
Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak tarlaya yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve hastaneye kaldırıldılar.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde otomobilin yoldan çıkıp tarlaya yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile yolu üzerindeki Karadeniz Birlik Kavşağı'nda meydana geldi. Tokat'tan Ankara'ya yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıkan Emre A'nın hakimiyetini kaybettiği 60 TS 130 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada yoldan çıkıp, 10 metre yükseklikten tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü Emre A. ile otomobilde bulunan Hasan A. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
