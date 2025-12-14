Çorum'da devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı
Çorum-Samsun kara yolu Elvançelebi Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada, bir otomobil devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki iki kişi, biri 8 aylık bebek olmak üzere yaralandı.
Çorum'da otomobilin devrildiği kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Buket D. idaresindeki 06 JUG 93 plakalı otomobil, Çorum- Samsun kara yolu Elvançelebi Köprüsü yakınlarında refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü ile araçta bulunan Güven D. ve 8 aylık A.D, Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
