Haberler

Çorum'da "Yapay Zeka ve Dijital Araçlar" eğitimi verildi

Çorum'da 'Yapay Zeka ve Dijital Araçlar' eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hayrettin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine 'Yapay Zeka ve Dijital Araçlar' eğitimi düzenledi. Eğitimde yapay zekanın temel kavramları ve dijital içerik üretimi gibi konular ele alındı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından, Hayrettin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik "Yapay Zeka ve Dijital Araçlar" eğitimi düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, eğitimde, yapay zekanın temel kavramları, eğitimde kullanım alanları, dijital içerik üretimi ve güvenli teknoloji kullanımı konularının uygulamalı örneklerle ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin programa ilgi gösterdiği vurgulanarak, dijital araçları bilinçli ve üretken şekilde kullanma becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar

En sonunda bunu da gördük! Hakeme bisiklet attıp bayılttılar