Çorum'da Nitrat Kirliliği ile Mücadele İçin Su Numuneleri Alındı

Güncelleme:
Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kızılırmak Nehri ve Boyabat Baraj Gölü'nden nitrat kirliliğinin izlenmesi amacıyla su numuneleri alarak iyi tarım uygulamaları kapsamında analiz edecek.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Tebliği kapsamında Kızılırmak Nehri ve Boyabat Baraj Gölü'nden numune alındığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bayram Rıdvan Dikici koordinesindeki teknik ekip, Kızılırmak Nehri ve Boyabat Baraj Gölü'nden numune aldı.

Belirlenen istasyon noktalarından alınan numuneler, nitrat kirliliğinin izlenmesi, tarımsal faaliyetlerin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım politikalarının geliştirilmesi amacıyla laboratuvarlarda analiz edilecek.

Yürütülen çalışmalarla tarımsal üretim süreçlerinde toprak ve su kaynaklarının korunması, doğal dengeye zarar vermeden verimli üretim yapılması hedefleniyor.

Uygulamanın aynı zamanda "İyi Tarım Uygulamaları" çerçevesinde çevreye duyarlı üretimin yaygınlaşmasına katkı sağlaması planlanıyor.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
500
