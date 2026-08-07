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Çorum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Çorum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
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Çorum'da bir apartmandan gelen kötü koku üzerine eve giren ekipler, 42 yaşındaki Galip Öztürk'ü hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Kesi ve darp izine rastlanmayan cenaze, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da apartmandan yayılan kötü koku üzerine girilen evde bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kale Mahallesi Ata Caddesi Lozanevler Sitesi'ndeki bir apartmandan yayılan kötü kokuyu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekipler, kokunun 42 yaşındaki Galip Öztürk'ün yaşadığı daireden geldiğini tespit etti. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, ailesi köyde olduğu belirlenen Öztürk'ü hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk incelemede kesi ve darp izine rastlanmayan Öztürk'ün cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Öztürk'ün komşuları tarafından 4 gündür görülmediği öğrenildi.

Kaynak: AA
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