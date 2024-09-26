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Çorum'da Kayıp Samet Şeker İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çorum'da Kayıp Samet Şeker İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Çorum'da 5 gün önce evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 22 yaşındaki Samet Şeker için arama çalışmaları devam ediyor. Oğlunun kaybolduğundan beri aile, polis ve arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalara destek veriyor.

ÇORUM'da 5 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Samet Şeker (22), aranıyor. 50 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmaları, telefon sinyalinin geldiği Obruk Baraji çevresinde sürdürülüyor.

Çorum'da 22 Eylül'de evden çıkan ve geri dönmeyen Samet Şeker'in ailesi polise başvurarak yardım istedi. Kayıp gencin bulunması için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve İHH arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Telefon sinyalinin en son alındığı nokta olan Obruk Barajı çevresinde yoğunlaşan aramalarda, eğitimli köpekler de kullanılıyor. Havadan ve karadan yapılan aramalar titizlikle yürütülüyor.

Baba Esat Şeker, "22 Eylül akşamı oğlum evden çıktı, bir daha da eve dönmedi. Oğlum kaybolalı 5 gün oldu. AFAD, jandarma, polis, İHH ekipleri dağ taş her yere bakarak oğlumu arıyorlar. İnşallah sağ salim bulunur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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