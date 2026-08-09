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Kaza Kurbanı Kayıp Şahıs Ölü Bulundu

Kaza Kurbanı Kayıp Şahıs Ölü Bulundu
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Çorum'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişi, otomobiliyle kaza yapmış halde ölü bulundu.

Çorum'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişi, otomobiliyle kaza yapmış halde ölü bulundu.

Kuyumcusaray köyünde bir düğüne gitmek üzere dün evinden çıkan ve geri dönmeyen Fevzi Güngör (60) için ailesi 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Alaca İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmada Güngör'e ait 66 ACS 015 plakalı otomobil, Örükaya Barajı yakınlarında şarampole devrilmiş halde bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Güngör'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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