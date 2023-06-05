Çorum'da kasasında demir profil yüklü traktör devrildi, sürücü yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde, kasasında demir profil yüklü traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde, kasasında demir profil yüklü traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Nuri Arslan (46) idaresindeki 19 LF 637 plakalı traktör, Çorum- Yozgat kara yolu, Küre köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Devrilen traktörün kasasındaki demir profillerin yola saçılması nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel