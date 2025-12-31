Haberler

Çorum'da kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Çorum merkez ve ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile kent beyaz örtüye büründü. Karla kaplanan yollarda ulaşım aksaklıkları yaşanırken, belediye ve karayolları ekipleri temizlik çalışmalarına başladı.

Kar yağışının ardından Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesimleri de karla kaplandı.

Çorum Belediyesi ekipleri, kent merkezinde kar temizleme çalışmalarına başladı.

Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise Samsun-Ankara kara yolunu ulaşıma açık tutmak için küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Jandarma ve polis ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için devriye faaliyetlerini sürdürdü.

Öte yandan kar yağışı kent merkezinde güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı İskilip, Laçin, Bayat ilçelerinde de etkili oldu.

Kent merkezi ile D100 kara yolu arasındaki bağlantıyı sağlayan Çorum-Osmancık kara yolunda kar yağışının etkili olması nedeniyle özellikle Kırkdilim mevkisinde ulaşımda aksama meydana geldi.

Bayat ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Çorum'da kar yağışının aralıklarla bugün ve yarın devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
