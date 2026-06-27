Çorum'daki kadın kooperatiflerinin hikayeleri belgeselle kayıt altına alınıyor

Çorum'da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin üretim süreçleri, girişimcilik deneyimleri ve dayanışma kültürü, "Kadın Dayanışmasının İzleri: Emek ile Büyüyen Hikayeler" projesi kapsamında belgeselle kayıt altına alınıyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, CIRIEC International Türkiye Temsilciliği kapsamında, İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri desteğiyle yürütülen proje çerçevesinde Çorum'da saha araştırmaları ve belgesel çekimleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Bizimora Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, SEVGİSUN Sungurlu Kadın Kooperatifi, Elvançelebi Valide Sultanlar Sofrası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Mavi Umutlar Kadın Kooperatifinde kadınların üretim faaliyetleri, girişimcilik deneyimleri, dayanışma modelleri ve yerel kalkınmaya katkıları kayıt altına alındı.

Proje ile kadın kooperatiflerinin yalnızca üretim yapan yapılar değil, aynı zamanda sosyal dayanışmayı güçlendiren, kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyen ve toplumsal kalkınmaya katkı sunan oluşumlar olduğunun ortaya konulması amaçlanıyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yürütülen proje ile toplumsal cinsiyet eşitliği, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, eşitsizliklerin azaltılması ile sürdürülebilir şehirler ve topluluklar hedeflerine katkı sunulması hedefleniyor.

Proje, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının desteği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkıları ve Bahar Kastan'ın desteğiyle yürütülüyor.

Projenin yönetimini İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden Aysun Kaya Deniz üstlenirken, koordinatörlüğünü İşletme Bölümünden Zehra Makar Çelik, belgeselin yönetmenliğini Ahmet Bikiç, görüntü yönetmenliğini Emre Güler yürütüyor. Belgesel ekibinde Feyat Öner de görev yapıyor.

Projenin tamamlanmasının ardından Çorum'da gala programı düzenlenmesi ve kadın kooperatiflerinin başarı hikayelerinin CIRIEC International ağı aracılığıyla ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.