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Çorum'da mağarada mahsur kaldığı ihbar edilen kişi için çalışmalara yeniden başlandı

Çorum'da mağarada mahsur kaldığı ihbar edilen kişi için çalışmalara yeniden başlandı
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Çorum'da izinsiz kazı yapmak amacıyla arkadaşlarıyla girdiği mağarada mahsur kalan kişiyi kurtarmak için AFAD koordinesinde havalandırma sistemi kuruldu ve arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı. Mağarada metan gazı tespit edilmesi nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.

Çorum'da izinsiz kazı yapmak amacıyla arkadaşlarıyla girdiği mağarada mahsur kaldığı ihbar edilen kişiyi kurtarmak için dün ara verilen çalışmalara yeniden başlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında metan gazının tahliyesi amacıyla mağaraya havalandırma sistemi kuruldu.

Gaz ölçüm cihazlarıyla yapılan kontrollerin ardından AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması için mağaraya girdi.

Öte yandan Türkiye Mağaracılık Federasyonuna bağlı ekipler ile İskilip ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağındaki tahlisiye ekibi de arama kurtarma çalışmasına destek veriyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak gece boyunca nöbet tuttu.

Olay

Çorum'un Pancarlık ile Kavacık köyleri arasında kayalık alandaki mağarada dün İ.A'nın mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

İzinsiz kazı yapmak için giren 5 kişiden 4'ünün mağaradan çıktığı, birinin ise içeride mahsur kaldığı belirtilmişti.

Halat yardımıyla girdikleri mağarada zehirli gaz olduğunu tespit eden ekipler, yaklaşık 60 metre ilerledikleri mağarada İ.A'ya ulaşamamıştı.

Mağarada şarjlı hilti, testere, mont ve sırt çantası gibi eşyalar bulan ekipler, bir insanın sürünerek sığabileceği derinlikte yoğun metan gazı tespit edilmesi üzerine mağaradan çıkarak çalışmalara ara vermişti.

Öte yandan jandarma ekiplerince izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığının talimatıyla salıverilmişti.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
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