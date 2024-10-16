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İmam Hatip Okulları Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

İmam Hatip Okulları Kuruluş Yıldönümü Kutlandı
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Çorum'da Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, imam hatip okullarının kuruluş yıldönümü dolayısıyla Hürriyet Meydanı'nda stant açtı. Öğretmen ve öğrenciler, ziyaretçilere imam hatip okullarının özellikleri hakkında bilgi verirken, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da etkinliği ziyaret ederek sohbet etti.

Çorum'da Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesince, imam Hatip okullarının kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Hürriyet Meydanı'nda stant açıldı.

Burada öğretmen ve öğrenciler, standı ziyaret eden vatandaşlara imam hatip okullarının özellikleri hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte ayrıca Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin de tanıtımı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da standı ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel

Osman Arslan Hürriyet Güncel

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