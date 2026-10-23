Çorum'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı; trafo zarar gördü

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Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ö.K. idaresindeki 19 BJ 323 plakalı otomobil ile A.E'nin kullandığı 19 AE 329 plakalı otomobil, Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan B.Ş. ve S.V. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazada araçların çarptığı park halindeki 2 otomobil, elektrik trafosu ve çöp konteyneri ile bir apartmanın bahçe duvarı da zarar gördü.

Elektrik trafosunda oluşan hasar nedeniyle bölgedeki bir apartmana bir süre elektrik verilemedi.

Kaynak: AA