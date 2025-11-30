Haberler

Çorum'da Haşere İlaçlaması Sonrası Zehirlenme Şüphesi: 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Çorum'da yapılan haşere ilaçlaması sonrasında 3 aileden 8 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İlaçlamayı yapan A.U. gözaltına alındı. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ÇORUM'da bir apartman dairesinde yapılan haşere ilaçlaması sonrası zehirlenme şüphesiyle 3 aileden 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ilaçlamayı yaptığı belirlenen A.U. gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Bir dairede yapılan ilaçlama sonrası, apartmanda oturanlardan bazıları rahatsızlanınca zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. 3 aileden 8 kişi, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlaçlamayı yapan A.U. gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada Çorum Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde meydana gelen zehirlenme vakası ile ilgili olarak bazı sosyal medya platformları ile internet haber sitelerinde çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur. 29 Kasım 2025 tarihinde saat 19.04 sıralarında Çorum Merkez ilçesi Varlıklı Caddesi'nde bir apartman dairesinde yapılan haşere ilaçlaması sonrasında bina sakinleri tarafından kimyasal zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulunulmuştur. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, ilk ambulans 3 dakika içerisinde ulaşarak iki çocuk ve annelerini Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakletmiştir. Hastalarda bulantı ve kusma şikayetleri görülmüş, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir. Saat 19.32'de alınan ikinci ihbar üzerine AFAD ekipleri olay yerine yönlendirilmiş, kimyasal ölçümler gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontrollerde ilaçlama sonrası uçucu organik bileşik (VOC) tespit edilmiş, toplamda 3 aileden 8 kişinin etkilendiği belirlenmiştir. Hastanede tedavileri devam eden vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Tedbiren büyükler acil serviste 8 saat, çocuklar ise serviste 24 saat süreyle müşahede altına alınmışlardır. AFAD tarafından yapılan ölçümlerde ilaçlanan dairenin olduğu katta tespit edilen birim, binanın ortak kullanım alanlarında ve diğer dairelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. İlaçlamayı gerçekleştiren şüpheli A.U. gözaltına alınarak gerekli işlemler için emniyete sevk edilmiştir. Olayla ilgili tahkikat titizlikle sürdürülmektedir."

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
