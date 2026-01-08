Haberler

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından "soruşturma" açıklaması

Güncelleme:
Çorum'da bir kişi, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma altına alındı. Şüphelinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın, kamuoyunda infial yarattığı belirtildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, "sosyal medya platformlarında hükümeti eleştirdiği için M.K. hakkında soruşturma açıldı" şeklinde eksik ve maksadını aşan haberler yapıldığı belirtildi.

Şüpheli M.K'nin 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından video yayınladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli M.K'nin Çorum şehir merkezinde çekmiş olduğu videoda Maliye Bakanlığının sabah saatlerinde esnafa vergi denetimi için personel görevlendirdiği, kendisini ve diğer esnafın herhangi bir satış yapamadığı, çarşının bomboş olduğu, bu yapılanın esnafa zulüm olduğu minvalinde sözler dile getirerek sosyal medya platformunda paylaşımda bulunduğu, paylaşımın kamuoyunda infial yaratması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatıldığı, yürütülen soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, bahse konu yerde esnafa yönelik herhangi bir mali denetimin yapılmadığı gibi mali yaptırıma da tabi tutulan herhangi bir esnaf bulunmadığı tespit edilmiş olup, şüpheli M.K. hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
