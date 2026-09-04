Çorum'da Motosiklet ile Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi Sanayi Sitesi kavşağında, T.D.K. idaresindeki 19 AFP 268 plakalı motosiklet ile H.A'nın kullandığı 19 BN 293 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile motosiklette bulunan E.Ş. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA