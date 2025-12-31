Haberler

Çorum'da "Güvenli Adımlar Projesi" değerlendirme toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'daki 11 anaokulunda uygulanan 'Güvenli Adımlar Projesi' için düzenlenen değerlendirme toplantısında, velilere çocuklarla etkili iletişim, mahremiyet, güvenli teknoloji kullanımı ve akran zorbalığıyla mücadele konularında verilen eğitimler masaya yatırıldı.

Çorum'da 11 anaokulunda eğitim gören öğrencilerin velilerine yönelik hazırlanan "Güvenli Adımlar Projesi" kapsamında verilen eğitimler değerlendirildi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde (RAM) düzenlenen değerlendirme toplantısında, anaokulu müdürlerinin projeye ilişkin görüşleri ile projede görev alan psikolojik danışmanların değerlendirmeleri dinlendi.

Proje kapsamında velilere çocukla etkili iletişim, mahremiyet eğitimi, güvenli teknoloji kullanımı ve akran zorbalığıyla mücadele başlıklarında verilen eğitimler masaya yatırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, toplantıda yaptığı konuşmada, okul öncesi dönemin bireyin kişilik gelişiminin, sosyal ilişkilerinin ve temel davranış örüntülerinin şekillendiği en kritik evrelerden biri olduğunu vurguladı.

Bu dönemde çocuğun ailesiyle ve çevresiyle kurduğu ilişkiler aracılığıyla dünyayı anlamlandırdığını, güven duygusunu geliştirerek kimliğinin ilk temellerini attığını belirten Çağlar, "Çocuğun kendini ifade etme biçimi, duygularını tanıma kapasitesi, sınırlarını koruma becerisi ve sosyal çevresine uyum düzeyi, bu dönemde aldığı aile içi etkileşimler ve eğitimsel deneyimlerle doğrudan bağlantılıdır." ifadelerini kullandı.

Toplumsal dinamikler, dijitalleşme ve yoğun iş temposu nedeniyle aile içi iletişimin yüzeyselleşebildiğine dikkati çeken Çağlar, projenin yüzeyselleşen anne-baba-çocuk ilişkisine dikkat çekerek, güven duygusunun gelişmesi için velilerde empati ve iletişim becerilerini güçlendirmeyi amaçladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürüne tahliye

Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürü hakkında yeni gelişme
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi