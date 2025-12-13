Haberler

Çorum'da "Güvenli Adımlar Projesi" başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Güvenli Adımlar Projesi', okul öncesi eğitim alan çocukların velilerini bilinçlendirmeyi ve çocukların güvenli gelişim süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğinde "Güvenli Adımlar Projesi"nin hayata geçirileceği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, yaptığı yazılı açıklamada, proje ile okul öncesi dönemde eğitim alan çocukların anne ve babalarında farkındalık oluşturmayı ve öğrencilerin gelişim süreçlerine yönelik bilinci artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Çocukların güvenli ortamlarda, sağlıklı ve öz güvenli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Çağlar, veliler aracılığıyla çocukların duygusal gelişimlerinin, sosyal becerilerinin ve dijital güvenliklerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

Çağlar, proje kapsamında il merkezindeki 11 anaokulunda eğitim gören öğrencilerin velilerine yönelik çocukla etkili iletişim, mahremiyet bilinci, güvenli teknoloji kullanımı ve akran ilişkileri konularında bilgi ve beceri kazandırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
Ahmet Özer tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar

Tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar
Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti

Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı

Atatürk'ün portresini tükürüp yırttı! Yaptığı yanına kalmadı
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
title