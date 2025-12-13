Çorum'da "Güvenli Adımlar Projesi" başlıyor

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğinde "Güvenli Adımlar Projesi"nin hayata geçirileceği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, yaptığı yazılı açıklamada, proje ile okul öncesi dönemde eğitim alan çocukların anne ve babalarında farkındalık oluşturmayı ve öğrencilerin gelişim süreçlerine yönelik bilinci artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Çocukların güvenli ortamlarda, sağlıklı ve öz güvenli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Çağlar, veliler aracılığıyla çocukların duygusal gelişimlerinin, sosyal becerilerinin ve dijital güvenliklerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

Çağlar, proje kapsamında il merkezindeki 11 anaokulunda eğitim gören öğrencilerin velilerine yönelik çocukla etkili iletişim, mahremiyet bilinci, güvenli teknoloji kullanımı ve akran ilişkileri konularında bilgi ve beceri kazandırılmasının amaçlandığını kaydetti.