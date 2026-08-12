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Çorum'da Gezen Sinema: Ailece Sinema ve Doğa Buluşması

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Çorum'da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Belediye iş birliğiyle düzenlenen Gezen Sinema etkinliğinde müzik dinletisi ve açık hava film gösterimi yapıldı. Vatandaşlar Kadeş Barış Meydanı'nda ailece keyifli anlar yaşadı.

Çorum'da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi iş birliğinde "Gezen Sinema" etkinliği düzenlendi.

"Ailece doğayla ve sinemayla buluşalım" sloganıyla Kadeş Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, müzik dinletisi ve açık hava sineması gösterimi yapıldı.

Etkinlik kapsamında müzisyenler sahne aldı. Konserin ardından meydanda kurulan dev ekranda film gösterimi gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, meydanda oluşturulan alanda film izledi.

Kaynak: AA
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