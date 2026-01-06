Haberler

Çorum'da firari hükümlü 2 kişi yakalandı

Güncelleme:
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından aranıyorlardı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suça sürüklenen çocuk U.C.E. ile "hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan suça sürüklenen çocuk M.O, Sunguroğlu Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde yakalandı.

Polis merkezine götürülen hükümlüler, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
