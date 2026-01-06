Çorum'da firari hükümlü 2 kişi yakalandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından aranıyorlardı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suça sürüklenen çocuk U.C.E. ile "hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan suça sürüklenen çocuk M.O, Sunguroğlu Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde yakalandı.
Polis merkezine götürülen hükümlüler, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.