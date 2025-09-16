Çorum'da Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi.

Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yürüyüş için katılımcılar Çorum Valiliği'nin önünde bir araya geldi.

Grup, Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlarla Hürriyet Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Filistin Destek Platformu adına açıklama yapan Hüseyin Kılıç, Gazze halkının kutlu direnişi için 2 yıldır meydanlarda olduklarını söyledi.

Gazze'de yaşananların bir savaş değil, göz önünde işlenen en açık soykırım olduğunu ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Sumud Filosu bizlere hem umudun tükenmeyeceğini söylüyor hem de yılgınlığa düşenleri uyandırıyor, zafere inananların yalnız olmadığını tüm dünyaya gösteriyor. Bu filo askeri bir güç değil fakat İsrail'in tüm hesaplarını altüst edebilecek bir güce sahip. Tarihin en büyük deniz misyonu Sumud Filosu 3 bin kilometrelik bir yolu katedecek." diye konuştu.

Program, duaların ardından sona erdi.