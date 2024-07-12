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Çorum'un Dodurga ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu

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Çorum'un Dodurga ilçesinde K.Ç'ye ait evin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın evde hasara neden olurken, gaz sızdıran mutfak tüpü de dışarı çıkartıldı. Ev sahibi ve eşi dumandan etkilenerek dışarı çıktı. Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çorum'un Dodurga ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Esentepe Mahallesi Şehit Ramazan Çatar Sokak'ta K.Ç'ye ait iki katla evin mutfak bölümünde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Öte yandan gaz sızdırdığı fark edilen mutfak tüpü de itfaiye ekiplerince kontrollü şekilde evin dışına çıkartıldı.

Ev sahibi K.Ç'nin uyku esnasında dumandan etkilenerek uyandığı, alevleri fark edince eşini de uyandırarak dışarı çıktıkları öğrenildi.

Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da olay yerine gelerek, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Çetinkaya İtfaiye Dodurga Çorum Güvenlik Güncel Haberler

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