Çorum'da "Doğu Türkistan" paneli gerçekleştirildi

Çorum'da 'Doğu Türkistan' paneli gerçekleştirildi
Çorum Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Medeniyet Okumaları Projesi" kapsamında, "Doğu Türkistan" paneli düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen program, yazar Taha Kılınç'ın "Kayıp Coğrafyanın İzinde Doğu Türkistan" adlı eseri ekseninde şekillendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, öğrencilerin konuya olan hakimiyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hakkı savunabilmek için güçlü bir bilgi birikimine sahip olmalıyız. Eğer okumazsak ve hakkı söylemezsek yaşamanın bir anlamı kalmaz. Bugün burada gençlerimizin bir kitabı sadece okumakla kalmayıp, onu bir dava bilinciyle analiz ettiklerini görmek geleceğe dair umutlarımızı tazelemiştir." ifadelerini kullandı.

Programda "dombra" enstrümanı tanıtılarak, müzik öğretmeni Aycan Leblebici ve öğrencisi tarafından eserler icra edildi.

Programa Belediye Başkanı Aşgın'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Tahir Demir ve Fatih Tophan ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
