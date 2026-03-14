Haberler

Depoda duvar çöktü; dengesini kaybedince elini makineye kaptıran Melih'in parmakları koptu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde buğday yüklemesi yapılan bir depoda duvarın çökmesi sonucu 14 yaşındaki Metehan Ö. elini helezon makinesine kaptırdı ve 4 parmağı koptu. Ağabeyi Melih Ö. ise duvarın altında kaldı. Kardeşler hastaneye kaldırıldı, Metehan Ö. Ankara'ya sevk edildi.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde buğday yüklemesi yapılan depoda duvar çöktü. Bu sırada dengesini kaybeden Metehan Ö. (14), elini helezon makinesine kaptırırken; ağabeyi Melih Ö. (18) duvarın altında kaldı. Metehan Ö.'nin 4 parmağı koparken, iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Olay, Alaca ilçesine bağlı Boğaziçi köyünde bir depoda meydana geldi. Cesur Ö.'ye ait depoda buğday yükleme çalışması yapıldığı sırada duvarın bir bölümü aniden çöktü. Bu sırada dengesini kaybeden Metehan Ö., elini buğday yüklemede kullanılan helezon makinesine kaptırdı. Metehan Ö.'nün sağ elinin 4 parmağı koparken, yanında bulunan ağabeyi Melih Ö. çöken duvarın altında kaldı.

ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kardeş, ambulanslarla önce Alaca Devlet Hastanesi'ne daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Metehan Ö., ileri tedavi için Ankara'ya sevk edildi. İtfaiye tarafından bulunan 4 parmak da hastaneye ulaştırıldı. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

