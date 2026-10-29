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Çorum'da Cumhuriyet Bayramı, 103'üncü yıl coşkusuyla Kadeş Barış Meydanı'nda kutlandı

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Çorum'da Cumhuriyet Bayramı, 103'üncü yıl coşkusuyla Kadeş Barış Meydanı'nda kutlandı
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Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet'in 103'üncü yılı dolayısıyla askeri gösteriler ve halk oyunları izlendi; cumhuriyet koşusunda dereceye giren sporculara ödül verildi.

ÇORUM'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Belediye Başkanı İbrahim Aşgın, Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı dolayısıyla askeri gösteriler düzenlendi. Halk oyunları ekipleri ile öğrencilerin gösterileri de katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi. Asker çocukları olan Aras Aksoy (4) ve Alparslan Gök (4) de asker kıyafetleri ile törene katıldı.

Cumhuriyet koşusunda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından bando ve mehteran ekipleri konser verdi. Program, kortej geçişiyle sona erdi. Kortejde yer alan komando bölüğü, vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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