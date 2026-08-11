Anız Yangınında Kamyon Kül Oldu

Mecitözü ilçesinde çıkan anız yangınında bir kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.

Devletoğlan köyü yakınlarında buğday taşımak için tarlaya giren kamyonun çıkardığı kıvılcımlardan kaynaklandığı değerlendirilen yangın başladı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mecitözü Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında buğday yüklü kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, çevredeki ekili arazide de hasara neden olan yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA