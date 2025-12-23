Haberler

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Çorum Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında mahkamelerce yakalama kararı bulunan 25 kişiyi yakaladı. Ayrıca kayıp ihbarı yapılan 7 kişiden 6'sı bulunarak ailelerine teslim edildi.

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 25 zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 15-22 Aralık tarihlerinde çalışma gerçekleştirildi.

Kent genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheliyi yakaladı.

Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 7 kişiden 6'sı bulunarak ailelerine teslim edildi. Kayıp 1 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

