Çorum'da Çalınan Motosiklet Alaca'da Bulundu
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimde Çorum'da çalındığı tespit edilen bir motosikleti buldu ve sahibine teslim edilmek üzere emniyete götürdü.
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince Zile Caddesi'nde gerçekleştirilen denetim sırasında, park halindeki bir motosiklet için şasi numarası sorgulaması yapıldı.
Sorgulamada, motosikletin Çorum'da çalıntı olarak kayıtlara geçtiği belirlendi.
Motosiklet, işlemlerin ardından sahibine teslim edilmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel