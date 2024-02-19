Çorum'da aranan 21 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişilerle ilgili çalışma başlattı.

Kentte, 12-19 Şubat tarihlerinde yürütülen çalışmalarda yakalanan 21 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayıp ihbarı yapılan 7 kişinin 6'sı ise polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi. Kayıp 1 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.