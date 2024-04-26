Çorum'da Abdal Ata Sempozyumu Başladı

Çorum'da, Hitit Üniversitesince düzenlenen "2. Uluslararası Türkistan'dan Anadolu'ya İrfan Geleneği: Abdal Ata Sempozyumu" başladı.

Vali Zülkif Dağlı, Çorum Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'ndaki sempozyumun açılışında, İslam dünyasının her noktasında evliyalara, erenlere rastlandığını söyledi.

Evliyaların, erenlerin değerinin daha iyi ortaya çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirten Dağlı, "Bugünkü çalışma, önceki yıllarda Elvan Çelebi, Koyunbaba sempozyumları ve Hüseyin Gazi ile ilgili yapacağımız sempozyum önemli. Bu değerleri gelecek nesillere aktarmakla yükümlüyüz." dedi.

Sempozyumda çok önemli bildirilerin sunulacağını dile getiren Dağlı, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir de Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında, asayiş ve iskan konularının çözülmesinde, imar faaliyetlerinde ve toprakların şenlenmesinde şeyh ve dervişlerin öncü rol oynadığını, Abdal Ata'nın da bunlardan biri olduğunu anlattı.

Özdemir, Başkanlık olarak Alevi Bektaşi tarihinin şemsiyesi altında toplanmış olay, olgu ve şahsiyetleri araştırmak, Türk tarihindeki yerlerini ortaya koymak ve yarına aktarmak amacıyla pek çok panel, konferans ve sempozyum düzenlediklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise bilinen ilk yazılı barış antlaşmasını imzalayan Hititlere ev sahipliği yapmasından dolayı Çorum'un barış ve kardeşliğin şehri olduğunu söyledi.

Çorum'un her mahallesinde bir yatır ve türbe bulunduğuna dikkati çeken Aşgın, bunun gibi daha birçok sempozyum düzenlenerek manevi şahsiyetlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zekeriya Işık ise sempozyuma Mısır, Kazakistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Fransa, İran, Tataristan, Avusturya, Rusya ve Türkiye'den 77 bilim insanının katılacağını bildirdi.

Sempozyumda bilim insanlarının 52'si sözlü, 12'si çevrim içi ve 2'si video konferans yoluyla olmak üzere 66 bildiri sunacağını aktaran Işık, sempozyumun düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından, İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Merkezi Orta Asya Bölgesi Danışmanı Prof. Dr. Ashirbek Muminov, "Kazakistan Cumhuriyeti'nde Yesevi Kültürünün İncelenmesi" başlıklı sunum yaptı.

Sempozyum, yarın yapılacak oturumlarla sona erecek.